Назвали фаворита на должность тренера "Барселоны"

Тен Хаг прекрасно зарекомендовал себя в "Аяксе". Фото: Reuters

"Барселона" может пригласить Эрика тен Хага, работающего с "Аяксом", на пост главного тренера.

По данным Catalunya Radio, Тен Хаг нравится президенту каталонцев Жоану Лапорте. Менеджер хотел бы пригласить 51-летнего специалиста в клуб, на данный момент именно он является фаворитом на пост тренера "Барсы", если Роналд Куман будет уволен.

О возможном назначении Тен Хага в "Барсу" уже писали неоднократно и ранее. Несколько дней назад тренер отказался отвечать на вопрос о сине-гранатовых, заявив: "Есть дела с "Аяксом".

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На данный момент "Барселона" занимает 9-е место в Ла Лиге. Команда Кумана набрала 12 очков после 7 матчей.