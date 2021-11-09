Назначили ли экс-тренера "Шахтера"? "Ньюкасл" определился с новым наставником

Аутсайдер АПЛ "Ньюкасл" официально сообщил о назначении на должность главного тренера команды 43-летнего Эдди Хау.
Контракт с английским специалистом рассчитан до лета 2024, сообщает официальный сайт "сорок".
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"Это большая честь – возглавить клуб с такой историей. Это отличная возможность, но мы должны сделать много работы, и я уже хочу взяться за нее. Хочу поблагодарить владельцев и фанатов за теплый прием, очень рад начать это совместное путешествие" - прокомментировал назначение Хау.
Одним из кандидатов на работу был бывший наставник "Шахтера" Пауло Фонсека, который сейчас находится без работы.
Хау известен по работе с "Борнмутом" и "Бернли". Сейчас "Ньюкасл" занимает 19 место в турнирной таблице АПЛ.
Недавно "Ньюкасл" приобрел Государственный фонд Саудовской Аравии, который намерен вывести "Сорок" в лидеры английского и европейского футбола.
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