Фонд из Саудовской Аравии приобрел клуб АПЛ

Паулу Фонсека три года возглавлял "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии приобрел 100 процентов акции клуба АПЛ "Ньюкасл"

Сумма сделки составит более € 320 млн, сообщает сайт английского клуба.

Английская Премьер-лига дала добро на передачу клуба новым владельцам.

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Инвестиционный фонд Саудовской Аравии был близок к покупке "Ньюкасла" в 2020 году. Сделка сорвалась из-за возможного контроля фонда правительством Саудовской Аравии.

Предыдущим владельцем "Ньюкасла" был Майк Эшли, который приобрел клуб в 2007 году.

После приобретения клуба новые владельцы "Ньюкасла" может уволить главного тренера Стива Брюса. Потенциальным кандидатом на смену называется экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.



После семи туров Ньюкасл занимает 19-е место в Премьер-лиге. В следующем матче чемпионата "сороки" сыграют с "Тоттенхэмом".

Лидером АПЛ является "Челси", который на одно очко опережает "Ливерпуль".