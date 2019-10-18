"Настроение у меня позитивное" - Свитолина прокомментировала вылет из Кубка Кремля

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина уступила в Москве в первом же матче. Фото: рейтер

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала вылет во втором раунде Кубка Кремля в Москве. Первая "ракетка" Украины уступила россиянке Веронике Кедерметовой.

Об этом пишет sport.ua.

"Мне кажется, это был непростой матч, но мы играли хорошо в третьем сете. Концовка встречи получилась упорной. К сожалению, все сложилось не в мою пользу.

Буду восстанавливаться и готовиться к итоговому турниру в Шэньчжэне. Безусловно, настроение у меня положительное, потому что предстоит защитить титул. Очень этого жду. Я постараюсь выложиться на все 100%. Остался последний рывок, ведь это заключительный турнир в сезоне", - сказала Свитолина.

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В прошлом сезоне Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир. В этом сезоне также прошла квалификацию и сможет защитить титул. Итоговый турнир-2019 состоится 27 октября - 3 ноября в Шэньчжэне, Китай. Призовой фонд соревнований - $14 млн.