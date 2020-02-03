Наставника Малиновского признано тренером года в Италии

Джан Пьеро Гасперини впервые вывел "Аталанту" в Лигу чемпионов. Фото: рейтер.

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини стал лучшим коучем 2019 году в Италии.

62-летний Гасперини путем голосования получил традиционную награду - приз "Золотая скамейка", сообщает "Футбол 24"

Для наставника нашего Руслана Малиновского это первое подобное достижение в карьере. В голосовании Гасперини опередил экс-тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и наставника "Болоньи" Синишу Михайловича.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вест Хэм" подписал футболиста на позицию Ярмоленко

Гасперини в прошлом сезоне вывел "Аталанту" в финал Кубка Италии, где уступил Лацио, а в Серии А неожиданно получил со своей командой бронзу и прямую путевку в Лигу чемпионов.