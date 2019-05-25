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суббота, 25 мая 2019 09:13

"Наполи не даст за Цыганкова больше 22 миллионов евро" – скаут

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&quot;Наполи не даст за Цыганкова больше 22 миллионов евро&quot; – скаут
Президент "Динамо" заявлял, что продаст Цыганкова в клуб-гранд

Украинский скаут Алекс Великих высказался о об интересе итальянского "Наполи" к лидеру киевского "Динамо" Виктора Цыганкова. Сообщает сайт Футбол Украины.

"Думаю, что 25 миллионов евро - это сейчас реальная цена за Цыганкова. "Динамо", скорее всего, будет просить около 30. Мое мнение, что" Наполи "не даст более 22 миллионов, поэтому неизвестно, как сложатся переговоры", - считает Великих.

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Ранее в прессе писали, что итальянцы уже предложили киевлянам 18 млн.евро за Цыганкова, но получили отказ.

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