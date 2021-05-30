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воскресенье, 30 мая 2021 09:20

Нам требовалось вдохновение – Гвардиола

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Нам требовалось вдохновение – Гвардиола
Гвардиола проиграл самый важный матч сезона. Фото: Reuters

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды в финальном матче Лиги чемпионов с "Челси" (0:1).

"Я постарался выставить оптимальный состав для победы. В первом тайме нам не удавалось взламывать оборону. После перерыва стало гораздо лучше. Против оборонительных построений "Челси" это было непросто. Мы не очень справлялись с длинными передачами и подборами. В таких моментах требуется вдохновение. Хочу сказать, что мы провели выдающийся сезон. К сожалению, не победили. Пытались, но не смогли. Будем ещё больше работать. Упорный матч. Для своего первого финала Лиги чемпионов мы сыграли хорошо. Проявили смелость, особенно во втором тайме. Игроки делали всё возможное, отдали все силы. Хочу поздравить их с выдающимся сезоном и с той игрой, которую они сегодня показали", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

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"Челси" во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Впервые лондонцы выиграли Лигу чемпионов в 2012 году. "Манчестер Сити" впервые играл в финале турнира.

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