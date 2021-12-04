Нам нужна Украина – в России определились, с кем хотят объединить футбол

Боярский является фанатом "Зенита". Фото: "Зенит"

Известный российкий артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский предложил объединить чемпионаты Украины и России.

"На сегодняшний день "Зениту" никто не может составить конкуренцию, поэтому нужно усиливать наш чемпионат России.

Я против приглашения европейских команд в РПЛ, потому что "Зенит" будет не таким сильным, как нам кажется на сегодняшний день. Спорт – наша прерогатива, а Европа нам не нужна.

РФС нужно объединить чемпионат Украины с РПЛ. Понимаете, "Зениту" нужен достойный конкурент.

У украинцев замечательная футбольная школа. Я видел, как они играли на чемпионате мира в Мексике. Это было прекрасно", – сказал Боярский.

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На Кубке мира-86 в составе сборной СССР выступало 15 футболистов, которые представляли украинские клубы. Команда вышла из группы, но в 1/8 финала уступила команде Бельгии в драматическом матче – 3:4.