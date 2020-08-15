Нам было весело сегодня – Мюллер

Томаса Мюллера признали лучшим игроком матча. Фото Рейтер

Форвард "Баварии" Томас Мюллер в интервью BT Sport прокомментировал итог матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".

"Это трудно объяснить. Наша команда в потрясающей форме. Спасибо за лучшего игрока, но у нас 12-15 игроков, которые заслужили это звание. Мы работаем так интенсивно, что с нами сложно бороться.

Сегодня нам было весело. Конечно, "Барселона" — особенная команда, так что мы должны были играть ещё более агрессивно. У нас талантливые форварды. Они отлично справлялись с задачей, когда получали мяч", — приводит слова Мюллера пресс-служба УЕФА.

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В матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" — "Бавария" номинальные гости разгромили противника со счётом 8:2. Это самое большое поражение "Барселоны".Мюллер, оформивший дубль, был признан игроком матча по версии УЕФА.