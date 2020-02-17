"Наказание для" Сити "только повышает шансы клуба на выигрыш Лиги чемпионов этого сезона" - эксперт

Хосеп Гвардиола может покинуть "МС" после дисквалификации с еврокубков. Фото: рейтер

Английский "Манчестер Сити" дисквалифицировал из еврокубков на два сезона - 2020/21 и 2021/22 .Сергей Бабарыка - бывший обозреватель английской премьер-лиги в еженедельнике "Футбол" прокомментировал ситуацию.

В ситуации еще рано ставить точку. Будет апелляция. В "Сити" есть хорошие шансы сократить срок "бана" до одного года или вообще поставить блок на решение УЕФА. Дело в том, что похожими "фокусами" занимается и "Пари Сен-Жермен", но французов УЕФА простил во многом из-за того, что их владельцы спонсируют Лигу чемпионов. Главная проблема "МС" не в том, что нарушали, а в том, что хитрили слишком нагло.

Клуб автоматически ждут проблемы в АПЛ?

Проблемы будут в том случае, если АПЛ выпишет очковый штраф на следующий сезон . Цель "МС" - чемпионство. Получить его за очкового штрафа будет сложно. Это может лишить игроков мотивации.

Похожими "фокусами" занимается и "Пари Сен-Жермен", но французов УЕФА простил во многом из-за того, что их владельцы спонсируют Лигу чемпионов

Кто из игроков команды после этого решения может покинуть команду?

- Давид Силва и так собирался уходить. Серхио Агуэро мечтает выиграть Лигу чемпионов и если не получится этого сделать сейчас, то есть логика в том, чтобы уйти в "Барселону", где даже в роли игрока ротации он был бы полезен. В общем, могут пойти игроки, которым через два года уже не "светит" играть на высоком уровне.

Останется тренер Хосеп Гвардиола?

Он и так собирался идти за полтора года, когда заканчивается контракт. В нынешней ситуации может сделать это ближайшим летом. Присутствует ощущение, что что-то пошло не так у него в "Сити", потому испанский специалист немного разочарован процессом строительства команды.

В 1/8 финала нынешнего Лиги чемпионов "Сити" играть против "Реала". Ситуация давить на английский клуб?

- Однозначно. Сейчас пойдет "накачки" команды на то, чтобы выиграть Лигу чемпионов любой ценой. Потому дисквалифицировать действующего обладателя титула будет не лучшим решением для имиджа Лиги чемпионов. Абсолютно уверен в том, что наказание только повышает шансы "Сити" на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. Причем намного.

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Кто может заменить Гвардиолу на тренерской скамье?

-Говорили о Брендане Роджерса и Маурицио Почеттино . Но они рассматривались в качестве замены Пепу раньше - в ситуации, когда не было этой истории. Мне кажется Сити сделает ставку на какого-то менеджера по нынешней клубной структуры. Например, там есть Джованни ван Бронкхорст. Или пригласят кого-то для работы с молодыми игроками на перспективу. Однозначно - человека с футбольной философией, созвучной с принципами Гвардиолы.

Если Зинченко будут видеть в качестве важного игрока и дадут немного больше свободы по креативу - вполне может остаться

Как эта ситуация может повлиять на Александра Зинченко - пойдет или остаться?

-Сложный сказать - многое будет зависеть от его амбиций и того, кто будет тренером команды. Если его будут видеть в качестве важного игрока и дадут немного больше свободы по креативу - вполне может остаться. Еврокубки еврокубками, но АПЛ - самодостаточный турнир, где есть за что бороться и без Лиги чемпионов.

Кто еще из английских грандов может пострадать?

- "Сити" был самым злостным нарушителем. Все остальные топы гораздо разумнее в этом плане. "Челси" вообще скоро выйдет на самоокупаемость за счет грамотной работы Марины Грановской. "Арсенал" всегда ставил на первое место финансовые результаты работы клуба и бюджет не "раздувал". "Ливерпуль" - никаких вопросов. Большинство владельцев клубов АПЛ стремятся заработать, а в такой ситуации особых нарушений по части финансовой честной игры не происходит.

Руководство "Сити" назвал решение УЕФА предубеждений и будет судиться в спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне.