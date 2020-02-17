"Наказание для" Сити "только повышает шансы клуба на выигрыш Лиги чемпионов этого сезона" - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
Просмотров: 279
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
4 Просмотров: 4941
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2385
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 891
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1368
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2241
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2430
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5292
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4374
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 963
Фото
Все фото
14
7
15
9
11
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Видео
Все видео
Бывший вратарь "Динамо" пропустил гол от вратаря соперника на последней минуте матча
Бывший вратарь "Динамо" пропустил гол от вратаря соперника на последней минуте матча
"Лацио" победил "Интер" и вышел на второе место в Серии А
"Лацио" победил "Интер" и вышел на второе место в Серии А
Смортсмен-любитель побил мировой рекорд в беге
Смортсмен-любитель побил мировой рекорд в беге
"Бенфика" проиграла последнюю игру перед "Шахтером"
"Бенфика" проиграла последнюю игру перед "Шахтером"
Родригеш снова забил в Турции
Родригеш снова забил в Турции
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 891
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 963
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2520
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1215
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1863
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 693
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
понедельник, 17 февраля 2020 21:00

"Наказание для" Сити "только повышает шансы клуба на выигрыш Лиги чемпионов этого сезона" - эксперт

  Комментировать
&quot;Наказание для&quot; Сити &quot;только повышает шансы клуба на выигрыш Лиги чемпионов этого сезона&quot; - эксперт
Хосеп Гвардиола может покинуть "МС" после дисквалификации с еврокубков. Фото: рейтер

Английский "Манчестер Сити" дисквалифицировал из еврокубков на два сезона - 2020/21 и 2021/22 .Сергей Бабарыка - бывший обозреватель английской премьер-лиги в еженедельнике "Футбол" прокомментировал ситуацию.

В ситуации еще рано ставить точку. Будет апелляция. В "Сити" есть хорошие шансы сократить срок "бана" до одного года или вообще поставить блок на решение УЕФА. Дело в том, что похожими "фокусами" занимается и "Пари Сен-Жермен", но французов УЕФА простил во многом из-за того, что их владельцы спонсируют Лигу чемпионов. Главная проблема "МС" не в том, что нарушали, а в том, что хитрили слишком нагло.

Клуб автоматически ждут проблемы в АПЛ?

Проблемы будут в том случае, если АПЛ выпишет очковый штраф на следующий сезон . Цель "МС" - чемпионство. Получить его за очкового штрафа будет сложно. Это может лишить игроков мотивации.

Похожими "фокусами" занимается и "Пари Сен-Жермен", но французов УЕФА простил во многом из-за того, что их владельцы спонсируют Лигу чемпионов

Кто из игроков команды после этого решения может покинуть команду?

- Давид Силва и так собирался уходить. Серхио Агуэро мечтает выиграть Лигу чемпионов и если не получится этого сделать сейчас, то есть логика в том, чтобы уйти в "Барселону", где даже в роли игрока ротации он был бы полезен. В общем, могут пойти игроки, которым через два года уже не "светит" играть на высоком уровне.

Останется тренер Хосеп Гвардиола?

Он и так собирался идти за полтора года, когда заканчивается контракт. В нынешней ситуации может сделать это ближайшим летом. Присутствует ощущение, что что-то пошло не так у него в "Сити", потому испанский специалист немного разочарован процессом строительства команды.

В 1/8 финала нынешнего Лиги чемпионов "Сити" играть против "Реала". Ситуация давить на английский клуб?

- Однозначно. Сейчас пойдет "накачки" команды на то, чтобы выиграть Лигу чемпионов любой ценой. Потому дисквалифицировать действующего обладателя титула будет не лучшим решением для имиджа Лиги чемпионов. Абсолютно уверен в том, что наказание только повышает шансы "Сити" на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. Причем намного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Манчестер Сити" отберут чемпионские титулы


Кто может заменить Гвардиолу на тренерской скамье?

-Говорили о Брендане Роджерса и Маурицио Почеттино . Но они рассматривались в качестве замены Пепу раньше - в ситуации, когда не было этой истории. Мне кажется Сити сделает ставку на какого-то менеджера по нынешней клубной структуры. Например, там есть Джованни ван Бронкхорст. Или пригласят кого-то для работы с молодыми игроками на перспективу. Однозначно - человека с футбольной философией, созвучной с принципами Гвардиолы.

Если Зинченко будут видеть в качестве важного игрока и дадут немного больше свободы по креативу - вполне может остаться

Как эта ситуация может повлиять на Александра Зинченко - пойдет или остаться?

-Сложный сказать - многое будет зависеть от его амбиций и того, кто будет тренером команды. Если его будут видеть в качестве важного игрока и дадут немного больше свободы по креативу - вполне может остаться. Еврокубки еврокубками, но АПЛ - самодостаточный турнир, где есть за что бороться и без Лиги чемпионов.

Кто еще из английских грандов может пострадать?

- "Сити" был самым злостным нарушителем. Все остальные топы гораздо разумнее в этом плане. "Челси" вообще скоро выйдет на самоокупаемость за счет грамотной работы Марины Грановской. "Арсенал" всегда ставил на первое место финансовые результаты работы клуба и бюджет не "раздувал". "Ливерпуль" - никаких вопросов. Большинство владельцев клубов АПЛ стремятся заработать, а в такой ситуации особых нарушений по части финансовой честной игры не происходит.

Руководство "Сити" назвал решение УЕФА предубеждений и будет судиться в спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Наказание для" Сити "только повышает шансы клуба на выигрыш Лиги чемпионов этого сезона" - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Украинский самолет сбили над Тегераном: 40 дней после трагедии

Провалилась громкая премьера

Расстреляли украинского полковника

Правительство обратилось за военной помощью

Создали самого популярного в мире "жука"

Погиб украинский командир

На вершине Эвереста нашли телефон проститутки

Самое читаемое
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
29
 2 Просмотров: 339779
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
8
 Просмотров: 48208
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 24508
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной Просмотров: 20691
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев 1 Просмотров: 18558
Спорт
Бывший вратарь "Динамо" пропустил гол от вратаря соперника на последней минуте матча
Бывший вратарь "Динамо" пропустил гол от вратаря соперника на последней минуте матча
 Просмотров: 387
Гвардиола окончательно определился относительно будущего в "Манчестер Сити"
Гвардиола окончательно определился относительно будущего в "Манчестер Сити" Просмотров: 657
Игрок сборной Украины перешел в польский клуб
Игрок сборной Украины перешел в польский клуб Просмотров: 477
В Китае внезапно умер 29-летний украинский фигурист
В Китае внезапно умер 29-летний украинский фигурист Просмотров: 6057
Легенда "Реала" хочет стать главой испанского футбола
Легенда "Реала" хочет стать главой испанского футбола Просмотров: 396
Больше всего комментируют
5
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
4
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
4
Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"
2
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
2
Зеленский предложил ОРДЛО вместе контролировать границу
Голосов: 507
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua