"Надоело терпеть, что у нас только динамовские сердца" - Суркис

Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал конфликт с ультрас клуба, которые не принимают Мирча Луческу в качестве тренер киевлян.

По словам Суркиса, он относится к этому спокойно и ставит на первое место результаты команды.

"Абсолютно спокойно к этому отношусь. Только профессионализм и только результат. Мне надоело терпеть разговоры о том, что у нас только динамовские сердца.

Я пригласил одного из лучших тренеров на сегодня в Европе и мире. Кто бы что ни говорил", - сказал Суркис в эфире программы "Великий футбол".

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23 июля Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. В стартовом матче под его руководством киевляне разгромили "Олимпик". Ультрас "Динамо" выступаю против приглашения румынского специалиста, который 12 лет работал в "Шахтере".