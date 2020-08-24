"Надоело терпеть, что у нас только динамовские сердца" - Суркис

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал конфликт с ультрас клуба, которые не принимают Мирча Луческу в качестве тренер киевлян.
По словам Суркиса, он относится к этому спокойно и ставит на первое место результаты команды.
"Абсолютно спокойно к этому отношусь. Только профессионализм и только результат. Мне надоело терпеть разговоры о том, что у нас только динамовские сердца.
Я пригласил одного из лучших тренеров на сегодня в Европе и мире. Кто бы что ни говорил", - сказал Суркис в эфире программы "Великий футбол".
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23 июля Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. В стартовом матче под его руководством киевляне разгромили "Олимпик". Ультрас "Динамо" выступаю против приглашения румынского специалиста, который 12 лет работал в "Шахтере".
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