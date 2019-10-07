"Надежность в обороне, прежде всего" - Суркис прокомментировал победу над "Колосом"

Игорь Суркис остался доволен действиями игроков команды в обороне. Фото: официальный сайт "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился впечатлениями от победы над "Колосом".

Об этом пишет "Спортарена"

"Откуда такая надежность в обороне? Наверное, этот вопрос нужно задать тренерам. Михайличенко работал еще с Лобановским. Надежность в обороне, прежде всего. Все остальное - потом. Свой момент мы реализуем даже при плохой игре. Естественно, если ты не пропускаешь, - ты не проиграешь. Нужно реализовывать свои моменты. Хотелось бы, конечно, более цельный, зрелищный футбол в двух таймах. Всему свое время", - сказал Суркис после игры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" может выиграть все матчи чемпионата Украины

"Динамо" разгромило "Колос" со счетом 4:0. "Динамовцы" не пропускают в 6 матчах подряд в собственные ворота.