"Надеюсь, я не дурак" - Де Дзерби о матче против "Реала"

Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби пообщался с журналистами перед матчем Лиги чемпионов против "Реала".

Наставник "горняков" настроен на положительный результат против испанского гранда.

"Как не волноваться перед матчем против "Реала"? Только дураки не волнуются в таких ситуациях. Надеюсь, я не дурак. Главное - наш прогресс, прогресс команды. Это самое главное для" Шахтера ", это важнее текущие результаты. Есть два варианта игры против" Реала ". играть полностью от обороны, отказавшись от мяча, или играть с мячом и использовать владения, в том числе для защиты. У нас есть план на игру, это главное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разгром от "Баварии" и скандальное поражение Моуриньо: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

Я не анализировал прошлогодние матчи "Шахтера" с "Реалом", не говорил с Луишем Каштру. Конечно, я посмотрел те матчи. Но думаю, что неправильно сравнивать. Очень много всего изменилось и в них, и у нас за этот год. В первую очередь, мы должны следить за своим прогрессом, и использовать матчи с такими соперниками для совершенствования своего уровня. В футболе существуют поражения - не забывайте. Посмотрим, как сложится завтрашний матч. Не думаю, что "Реал" завтра играть пассивно. Я думаю, что они приехали, чтобы показать, на что способны.

Я считаю, что футболисты на поле транслируют философию тренера. К счастью, в "Шахтере" достаточно технических исполнителей, которые могут реализовать мою философию. Но это не единственно правильный стиль. Есть другая манера, есть другой футбол. Как, например, "Челси", где собраны игроки, которые лучше передают другой стиль.

Думаю, неправильно раскрывать, кто будет играть вместо Траоре. У нас есть четыре варианта: Педринью, Дентиньо, Сикан и Фернандо. Это уже хороший выбор. Конечно, у меня уже есть четкие идеи, но раскрывать секрет не буду. Есть 25%, чтобы угадать ", - цитирует тренера "​Футбол 24".

Матч "Шахтер" - "Реал" состоится 19 октября на НСК "Олимпийский". Начало игры в 22:00. Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте. В турнирной таблице лидирует "Шериф" с двумя победами. "Реал" три очка, а у "Шахтера" один пункт и последнее место.