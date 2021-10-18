"Шахтер" потерял защитника на матч с "Реалом"

Николай Матвиенко является основным игроком сборной Украины. Фото: ФК "Шахтер"

Основной защитник "Шахтера" 25-летний Николай Матвиенко пропустит матч третьего тура Лиги чемпионов против "Реала".

Защиник получил травму ноги и не сможет сыграть во вторник, рассказал наставник донецкой команды Роберто Де Дзерби, сообщает Sport.ua.

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Зато против "Реала" сможет сыграть нападающий Дентиньо. Бразилец восстановился от травмы и готов помочь своей команде.

Николай Матвиенко является основным центральным защитником "Шахтера". Матч "Шахтер" - "Реал" состоится 19 октября. Начало игры в 22:00. Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.