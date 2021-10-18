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понедельник, 18 октября 2021 08:28

Разгром от "Баварии" и скандальное поражение Моуриньо: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

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Разгром от &quot;Баварии&quot; и скандальное поражение Моуриньо: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Жозе Моуриньо возглавил "Рому" летом 2021 года. Фото: REUTERS

Соперники украинских команд в еврокубках провели свои матчи в национальных чемпионатах.

Gazeta.ua знакомит с их результатами.

19 октября "Шахтер" сыграет домашний матч против "Реала". Команда Карло Анчелотти пропускала тур в национальном чемпионате.

Миланский "Интер" уступил "Лацио" - 1:3. Подопечные Симоне Индзаги победили по ходу игры, но в конце матча пропустили трижды.

Обидчик "горняков" "Шериф" в чемпионате Молдовы одержал разгромную победу над "Свинтул Георге" - 4:0.

20 желваками "Динамо" сыграет на "Ноу Камп". "Барселона" в домашнем матче победила "Валенсию" -3:1. Хозяева пропустили первыми, но еще в первом тайме благодаря мячам Ансу Фати и Менфис Депай смогли выйти вперед, а под конец игры поставили финальную точку.

Мюнхенская "Бавария" не замечает своих соперников. Под каток Юлиана Нагельсманна попал "Байер" - 5:1. "Бавария" очень легко и просто деклассировала одного из своих конкурентов в гостях. Роберт Левандовски записал на свой счет дубль.

Лиссабонская "Бенфика" одолела в гостях "Трофенсе" - 2:1.Перемогу команде из Лиссабона принес Андре Алмейда на четвертой добавленной к матчу минуте.

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Следующий соперник "Зари" софийский ЦСКА получил тяжелую победу в первенстве Болгарии над "Боевой" -3:2. ЦСКА побеждал 3:0, но в конце игры чуть не потерял свое преимущество. Дубль хозяев сделал Хорди Кайседо.

"Рома" в гостях уступила минимально "Ювентусу" - 0:1. Единственный гол в матче забил Мойзе Кин. В конце первого тайма римляне сравняли счет в матче, но арбитр отменил гол и поставил пенальти, который Жордан Верету не реализовал. После перерыва гости могли претендовать на еще один пенальти, но Даниэле Орсато этот раз промолчал. В конце игры Жозе Моуриньо едва не удалили за споры с арбитром.

Норвежский "Беде-Глим" вырвал победу над "Сарпсборг" -2:1. Хозяева забили победный гол на 86-й минуте.

В матче 11-го тура чемпионата Украины "Динамо" в гостях разгромило ФК "Львов" - 4:1. "Шахтер" поиздевался над "Зарей" - 6:1. Лидером таблицы остается команда Луческу. которая на три очка опережает "горняков".

Автор: Сергей Тищенко
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18
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