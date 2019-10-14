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понедельник, 14 октября 2019 16:59

"Надеюсь победить" - Свитолина о Кубке Кремля

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&quot;Надеюсь победить&quot; - Свитолина о Кубке Кремля
Свитолина едет в Москву за победой. Фото: рейтер

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о подготовке к турниру WTA Premier в Москве.

Украинка ставит перед собой самые высокие задачи и надеется выиграть Кубок Кремля, об этом пишет "Спортарена"

"Надеюсь, что смогу взять титул, поскольку для меня на любом турнире всегда высокие задачи. Победа всегда для меня находится в приоритете. По поводу физической формы - я чувствую себя лучше. У меня была неделя перерыва после Пекина ", - сказала Свитолина

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Свитолина получила первый номер посева на Кубке Кремля. Украинка стартует на турнире во втором раунде поединком против победительницы матча Онс Жабер (Тунис) - Вероника Кудерметов (Россия) .В основной сетке турнира в Москве также сыграет Даяна Ястремская. Еще две представительницы Украины Надежда Киченок и Ангелина Калинина не преодолели квалификацию

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