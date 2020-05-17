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воскресенье, 17 мая 2020 13:45

Надеюсь, что кураторы Усика из ФСБ России согласятся на бой – тренер Грицая

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Надеюсь, что кураторы Усика из ФСБ России согласятся на бой – тренер Грицая
Семенюшко увольнял тренеров – сторонников России. Фото Главком

Алексей Семенюшко, тренер борца Богдана Грицая, который бросил вызов боксеру Александру Усику считает боксеров Усика и Ломаченко агентами ФСБ России.

"В значительной части украинских спортсменов один куратор. Тот же, что и в Усика с Ломаченко - ФСБ. Вот раньше у нас главным тренером по дзюдо работала Анна Каштанова. Она отправила двух учеников в Грозный, в Чечню, на турнир памяти Ахмата Кадырова за деньги Рамзана Кадырова. Конечно, мы ее освободили, но нас никто не поддержал. Потому что, повторяю, куратор, в этой сообщества один. Думаете, зря глава НОК Украины Сергей Бубка - один из немногих, кто поддерживает Россию на всех голосованиях?"

Об этом тренер рассказал в инервью изданию "Главком".

Россия - тоталитарное государство. И как и все тоталитарные системы, они не способны доказывать свою эффективность ни через что другое, кроме спорта. Поэтому через спорт они пытаются травить и сознание украинцев. Отсюда все эти глупости о "о, спорт, ты - мир", "спорт вне политики" и другие. Сейчас этот вирус покрыл нашу спортивную отрасль очень крепко. Это касается почти всех национальных федераций. Исключениями могут служить лишь Федерация каратэ и частично - Федерация гимнастики.

"На самом деле ситуацию исправить очень просто. Государство должно создать условия для развития спорта на законодательном уровне и не влиять на него вообще. В спорте должны существовать только спортсмены, тренеры и люди, которые выделяют средства, а не министерство и куча ведомств. В таких условиях федерации будут заинтересованы в том, чтобы их виды спорта были прогрессивными и привлекательными, чтобы люди хотели отдавать в них детей, а потенциальные спонсоры - финансировать. Думаю, сепаров не захочет финансировать никто.

"Очень надеюсь, что кураторы Усика в ФСБ подтолкнут его на этот бой. Не зря же Елена Бондаренко и другие агитаторы "русского мира" в Украине так активно Александра раскручивают. Перед нашей беседой смотрел эфир на канале "Наш". "Кто етот поупокер?" – нагло издевался с Богдана Грицая неизвестный мне политолог Михаил Чаплыга. Богдан – украинец, дорогие украинофобы! Украинец, которому надоело слушать, что над его народом издеваются, – заявил Семенюшко.

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Ранее борец Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил, однако Усик заявил, что готов драться только по правилам бокса.

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