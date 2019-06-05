НАБУ изымает документацию Украинской ассоциации футбола

Следователи ведут себя максимально корректно

Стали известны новые подробности обыска в здании УАФ.

Обыск проводят около 30 человек из НАБУ. Работники УАФ утверждают, что сотрудники НАБУ изымают документы, но ведут себя максимально корректно. Следователи фиксируют все на видеокамеру.

В Дом футбола начали пропускать работников Ассоциации, которые занимаются подготовкой матчей сборной Украины.

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Президент УАФ Андрей Павелко и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий на данный момент находятся в Париже на мероприятии от ФИФА.

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко находится с рабочим визитом во Львове, связанным с подготовкой к матчам национальной сборной Украины.