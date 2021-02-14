"Набрали уродов черно***х" - в УПЛ назревает расистский скандал

Шахаб Захеди стал 2-м новичком "Зари". Фото: ФК "Олимпик".

В конце матча 14-го тура УПЛ "Заря" - "Десна" произошел расистский скандал.

После фола на игроке хозяев Шахаб Захеди на поле возникла потасовка. В трансляцию попали слова кого-то со скамейки запасных "Десны", сообщает FootballHub

"Уродов набрали, б *** ь, черно *** х".

Теперь нужно ждать расследования со стороны УАФ и возможных санкций к представителям клуба из Чернигова.

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Матч "Заря" - "Десна" завершился победой хозяев - 2:1.