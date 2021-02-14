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воскресенье, 14 февраля 2021 10:57

Лидеру "Зари" выбили передний зуб перед свадьбой

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Лидеру "Зари" 27-летнему Дмитрию Иванисени во время матча 14-го тура УПЛ против "Десны" выбили зуб.

В конце матча в верховой борьбе с Максимом Дегтяревым Дмитрию Иванисеня потерял верхний зуб.

14 февраля Дмитрий Иванисеня ведет свою любимую под венец.

"Как быть, если мы завтра идем в ЗАГС, а Диме в игре выбили зуб? Зубная фея решила прийти во время матча. Только у нас такое могло случиться. Наверное, подумаю, что ответить во время росписи", - написала невеста Иванисени Юлия в Instagram.

Автор: Іnstagram.skachkova_julia
 

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"Заря" победила "Десну" - 2:1 и занимает 3-е место в УПЛ.

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14
февраля

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