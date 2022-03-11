На счету украинцев уже 25 наград: медальный зачет Паралимпиады после седьмого дня

Сборная Украины завоевала шесть наград в седьмой соревновательный день на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине.

В пятницу медали разыгрывались в индивидуальных гонках в парабиатлоне.

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Тарас Радь стал серебряным призером в гонке сидя.

Людмила Ляшенко наконец-то сойдет на высшую ступеньку пьедестала - в ее активе "золото" в гонке стоя.

Григорий Вовчинский финишировал с третьим результатом в мужской гонке стоя.

Оксана Шишкова (гайд Андрей Марченко) сегодня стала трехкратной чемпионкой Пекина-2022. Ей не было равных в индивидуальной гонке среди спортсменов с нарушением зрения.

Закончился соревновательный день в парабиатлоне двойной победой украинцев. Александр Казик (гайд Сергей Кучерявый) выиграл "золото", а Виталий Лукьяненко (гайд Борис Бабар) - "серебро".

В медальном зачете Украина вернула себе второе место, опередив Канаду. Наши соотечественники завоевали уже 25 наград в Пекине: 9 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.

Автор: beijing2022.cn Медальный зачет Паралимпиады-2022 после седьмого соревновательного дня

Паралимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 13 марта. Всего на Паралимпиаде-2022 будет разыграно 78 комплектов наград. Сборная Украины соревнуется в биатлоне и лыжных гонках. Представляют нашу страну 20 спортсменов и девять спортсменов-лидеров (гайдов).