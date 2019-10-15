"На поле бились 11 львов" – Шевченко

Шевченко говорит, что нашел в Португалии свободные зоны

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Португалией (2:1).

Сообщает "Трибуна".

– В первую очередь, я свое обещание держу. Поздравляю всю Украину. Пообещал, что команда квалификацию пройдет и поедем на Евро.

Честно скажу, тяжело говорить, потому что столько эмоций было отдано на этом матче. Благодарен Киеву и всей Украине за такую поддержку. Думаю, что команда выстояла последние 15 минут только благодаря такой поддержке наших трибун.

Ребята все знают, насколько сейчас болеют за футбол, за сборную. Думаю, это дополнительный стимул для каждого из них.

Хочу поблагодарить журналистов. Мне приятно, потому что работаем в одном направлении. Мы открыли двери, Украина знает, что делается в команде, что ребята действительно переживают. Приезжают, отдаются до конца. Думаю, если всегда с таким отношением каждый будет приезжать, поддержка всегда будет.

Хочу поблагодарить команду. Я сегодня увидел 11 львов, которые бились до конца. Благодарен им, потому что было нелегко. Три года назад мы пришли и поменяли кардинально все. Им понравилась идея, они влюбились в нее. Мы продолжаем это делать.

- Ключевой момент матча?

Пенальти. И удаление Тараса Степаненко.

- Было пенальти?

Давайте так: ключевой момент – первый тайм. Мы немного изменили нашу тактику. Думаю, вы заметили, что мы сделали. Думаю, это и принесло свои плоды. Думаю, португальцы немного не ожидали. Мы знали, где будут свободные зоны, поэтому поставили Марлоса немного впереди. Для Ярмоленко и Яремчука сразу же открылись зоны, поэтому два гола пришли. Была очень уверенная игра в обороне в первом тайме. Очень хорошо перемещалась средняя линия, мы играли компактно. Практически ничего не давали сделать, кроме стандартов. Во втором тайме мы знали, что играем против сильной команды. Португальцы прибавили очень сильно. К сожалению, за 15 минут до конца Степаненко получил красную и пенальти. Не хочу даже разбирать этот момент. Для меня это в прошлом, больше не спрашивайте. Не хочу влазить туда.

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Сборная Украины впервые в истории выиграла группу и поедет на Евро с 1 места.