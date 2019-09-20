На Луческу претендуют два украинских клуба

Луческу может возглавить "Динамо" или "Шахтер"

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу вернулся на радары украинских грандов.

Луческу отказался возглавить бухарестский "Рапид" из-за интереса к своим услугам от "Динамо" и "Шахтера", об этом убеждает издание Sport.ro.

Руководство "Шахтера" во главе с президентом Ринатом Ахметовым обеспокоено перспективами "горняков" в Лиге чемпионов после поражения от "Манчестер Сити". Боссы действующего чемпиона Украины рассматривают возможность возвращения румынского специалиста в кресло тренера команды, если Луиш Каштру не реабилитируется в матчах с загребским "Динамо" и "Аталанта".

"Динамо" недавно возглавил Алексей Михайличенко, но результаты команды под его руководством вызывают сомнения (поражение, 2 ничьи и победа). По информации издания, Луческу - один из кандидатов на замену украинскому специалисту.

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74-летний румынский тренер Луческу раньше возглавлял "Шахтер", с которым выиграл Кубок УЕФА. Последнее место работы Луческу - сборная Турции.