На Евро-2020 будут выплачены рекордные призовые

Призовые участников Евро-2020 станут крупнейшими в истории

Стала известна сумма призовых сборным-участникам Евро-2020. УЕФА выплатит суммарно 731 млн евро в качестве призовых участникам ЧЕ-2020 года, сообщает официальный сайт союза.

Каждый участник чемпионата Европы получит не менее 9250000 евро. Во время группового этапа команда будет получать за победу - 1500000 евро, за ничью - 750 000 евро.

За выход в плей-офф розыгрыша каждая сборная получит по 2 млн евро, за выход в четвертьфинал - 3250000, в полуфинал - 5 млн евро. Финалист турнира получит 7 млн ​​евро призовых, победитель континентального первенства - 10 млн евро

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В 2020 году состоится 16-й чемпионат Европы по футболу, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Турнир впервые в истории состоится сразу в 12 различных городах 12-и стран Европы. Ранее континентальный форум принимали 1 или 2 страны. Украина в отборе на этот турнир сыграет с действующими чемпионами - Португалией.