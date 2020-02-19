На чемпионате мира по биатлону едва не застрелили мужчину

На биатлонное стрельбище не пускают никого

Перед женской гонкой на стрельбище был замечен человек. На незнакомца за стрелковыми установками обратили внимание не только тренеры, но и биатлонистки, которые в это время оказались на рубеже.

На чемпионате мира по биатлону в Антгольце произошла неординарная ситуация. Инцидент произошел перед индивидуальной гонкой у женщин, сообщает "Спорт-24".

В этот момент на стрельбище находилось несколько биатлонисток, как в один момент неожиданно на кургане появился человек. Несмотря на крики норвежских тренеров, которые увидели человека первыми, мужчина дальше продолжал свое движение вверх.

"Есть правила безопасности на рубеже, которые утверждают, что там никого не должно быть. Это очень опасная зона. А вы можете представить, что это будет для стрелка? Это будет ужасно. Когда кто-то проходит за мишенями, это начинает беспокоить спортсменов, потому что они думают о безопасности", - оценил ситуацию тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе.

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд в это время как раз была на рубеже и готовилась к стрельбе: "Я собиралась стрелять, когда это произошло. Конечно, такое бывает очень редко, чтобы выстрел прошел так далеко от мишени, но это то, чего не должно случиться. На табличке совершенно ясно написано, что там находиться нельзя."

После данного инцидента стало известно, что мужчина зашел в зону, когда охранника не было на месте. По словам эксперта Ола Лунде, это первый случай в его жизни, когда зрители выходили за пределы безопасной зоны.

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В биатлоне используются патроны двадцать второго калибра, это шар, который может убить человека.