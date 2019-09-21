На базе "Динамо" прошел благотворительный турнир по футболу "Кубок Верховной Рады"

Суркиса признали лучшим голкипером

В субботу, 21 сентября, на базе "Динамо" в Конча-Заспе прошел благотворительный футбольный турнир среди народных депутатов Украины "Кубок Верховной Рады Украины".

Целью проведения турнира является объединение народных депутатов Верховной Рады Украины в футбольную команду Верховной Рады Украины, становление личных контактов между парламентариями, обеспечение пропаганды и массовой привлекательности футболу среди любительских игроков, увеличение интереса к спорту среди молодежи страны, популяризация здорового образа жизни среди детей и молодежи.

Собранные средства от турнира пойдут на приобретение футбольных мячей и спортивного снаряжения для детей-сирот в детских домах.

Соревнования проводились среди команд фракций и групп Верховной Рады Украины ИХ ​​созыва. Участие в данном турнире приняли команды: фракция политической партии "Слуга народа", фракция политической партии "Оппозиционная платформа за жизнь", фракция политической партии "Батькивщина", депутатская группа "За будущее".

Команды сыграли в формате 6 на 6 на поле размером 20х35 метров. В матче за третье место фракция "Батькивщина" проиграла депутатской группе "За будущее" со счетом 0:3 и заняла четвертую позицию, а победитель поединка - третье. В финальном матче "Оппозиционная платформа за жизнь" проиграла фракции "Слуга народа" со счетом 0: и заняла второе место. Победителем турнира стала фракция "Слуга народа".

Впечатлениями от турнира поделился Почетный член УЕФА и игрок фракции "Оппозиционная платформа за жизнь" Григорий Суркис:

- Мне кажется, что все остались довольны. На мой взгляд, организация турнира была на высоком уровне. Желание всех продемонстрировать спортивное мастерство на футбольном поле иногда приводила к маленькой агрессии, но судьи это моментально останавливали. Но главное сегодня - не результат, которого достигла та или иная фракция, главное, что сегодня на поле депутаты разных фракций продемонстрировали возможность общения вместе, уважение друг к другу, толерантность, принципы Fair play. Победила сегодня молодость. У этого турнира есть будущее. Он был проведен не только с целью благотворительности, но и создание полноценной футбольной сборной парламента из разных фракций. После окончания турнира, я убежден, мы все вместе продемонстрируем, что мы и в парламенте можем объединиться для того, чтобы простые украинцы стали лучше жить.

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Звездный комитет турнира в лице легенд киевского "Динамо" Андрея Бибы, Владимира Мунтяна, Ивана Яремчука и Владимира Бессонова определили лучших вратаря, нападающего и игрока турнира. Лучшим голкипером соревнований стал игрок "оппозиционной платформы за жизнь" Григорий Суркис, лучшим нападающим - представитель фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин, лучшим игроком - депутат фракции "Слуга народа" Богдан Кицак.