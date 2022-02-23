"Мы своё не отдадим!" - эмоциональное обращение Зинченко на фоне агрессии России

Александр Зинченко. Фото: УАФ

Александр Зинченко выразил поддержку Украине из-за угрозы вторжения РФ на территорию нашей страны.

Об этом футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" написал в Instagram.

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"Весь цивилизованный мир обеспокоен ситуацией в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение.

На фото - моя страна. Страна, где я родился и вырос. Страна, цвета которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми.

Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить её. Мы своё не отдадим! Слава Украине!", - написал Зинченко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. В текущем сезоне потерял место в стартовом составе команды. 24 марта сборная Украины сыграет в стыковом матче квалификации чемпионата мира-2022 против Шотландии.