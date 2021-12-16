Мы никогда не будем французами или бразильцами — Петраков

Петраков выигрывал титул чемпиона мира. Фото: Dynamo Kyiv.ua

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о разговоре с Андреем Павелко перед матчем с Францией (1:1) в Киеве.

"Павелко говорит: "Не побоишься? НСК "Олимпийский", полный стадион, действующий чемпион мира Дешам". А я говорю: "Андрей Васильевич, я же тоже чемпион мира".

Мы никогда не будем французами, испанцами, бразильцами, южноамериканцами. У них совсем другой менталитет. По физиологии мы другие. Поэтому должны находить альтернативу, что-то свое.

В самом ответственном матче нужно было задействовать всех игроков, поэтому перешел на эту схему", - сказал Петраков.

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Сборная Украины заняла второе место в отборочной группе Кубка мира вслед за Францией. Весной наша команда сыграет стыковой матч за право поехать в Катар со сборной Шотландии в Глазго.