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воскресенье, 04 июля 2021 09:26

Мы не привыкли к такому футболу – Грачев о поражении от Англии

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Мы не привыкли к такому футболу – Грачев о поражении от Англии
Виктор Грачев удивлен уровнем игры Англии. Фото: "Шахтер"

Бывший форвард донецкого "Шахтера" Виктор Грачев назвал причины гигантской преимущества Англии над Украиной в матче 1/4 финала чемпионата Европы.

"От первого тура я прогнозировал встреча в финале Италии и Англии. Уже тогда было понятно, что эти две сборные играют на высшем уровне даже по сравнению с Францией, Бельгией, Германией или Португалией. Это совсем другой класс, на который способны другие топ-сборные .

Вчера Англия играла с нами на 70% своего потенциала. В любой момент соперник мог добавить. Меня удивило, что англичане способны так безумно прессинговать нашу сборную уже под занавес матча.

Никогда не видел, чтобы кто-то так быстро и качественно разыгрывал треугольники и квадраты. Все делалось в одно и даже пол касания. Затем шел пас на другой фланг поля, где стояли открытые игроки. Все это на огромной скорости и с невероятным взаимопониманием. Мы не привыкли к такому футболу, поскольку в Украине еще никогда так не играли.

Перед Евро я считал, что наша команда готова к чемпионату. На самом деле оказалось, что не очень. Нам трудно себя проявить на таком форуме, потому что нет звезд и лидеров. Показательными стали замены Шевченко на 90-ой минуте. Ребят стоило выпустить на 75-ой минуте. Ничего бы не изменилось".

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Сборная Англии сыграет в полуфинале против Дании. В другом матче 1/2 финала сыграют Италия и Испания.

Сборная Украины заняла третье место в группе. Команда Андрея Шевченко смогла победить только Северную Македонию. В матче 1/8 финала смогли пройти Швецию.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
04
июля

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