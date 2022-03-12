"Мы на своей земле. Мы отстроим нашу Украину" - Усик откровенно высказался о войне

Александр Усик. Фото: Instagram.com/usykaa

Александр Усик записал видеообращение к украинским воинам, защищающим нашу страну от оккупантов.

Украинский чемпион мира по боксу считает Россию циничными лгунами, о чем сказал в своем Instagram.

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"За 17 дней войны Российская Федерация уничтожает наши города, ровняет их с землей под предлогом борьбы с фашизмом. Вы боретесь с нашими женщинами, детьми и стариками. Разрушая наши больницы, школы и целые города. При этом цинично врете о том, что это какая-то "спецоперация", и то, что ваши стрелки стреляют по военным базам.

Большой разрыв идет уже. Наши 2-3 поколения, минимум, обозлены на вас за ваши действия. Мы на своей земле. Мы отстроим нашу Украину. Мы вложим все средства, которые у нас есть, для восстановления нашей красивой, цветущей Неньки.

Еще раз хочу сказать каждому украинцу, который стал на защиту своей страны: большое спасибо, молитесь военным нашим, ВСУ, терробороне и всем тем ребятам ,которые защищают нашу страну", - сказал Усик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Usyk. КОТ. Aleksandr (@usykaa)

После нападения России Александр Усик пошел в территориальную оборону Киева. Усик рассказал, при каких условиях готов убивать российских оккупантов.