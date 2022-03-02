Усик рассказал, при каких условиях готов убивать российских оккупантов

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Чемпион мира по сверхтяжелому весу по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик заявил о своем желании защищать украинскую землю.

Украинский боксер рассказал, при каком условии будет готов убивать захватчиков из РФ.

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Ранее Усик присоединился к территориальной обороне Киева.

"Я не хочу никого убивать, но если меня будут убивать, у меня не будет выбора", – цитирует Усика East Side Boxing.

В последнем поединке Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.