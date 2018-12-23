Моуринью уже не тот, или все складывается против него

На неделе Жозе Моуринью достаточно неожиданно, был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед". Это уже третий клуб подряд, в котором его освобождают посреди сезона за неудовлетворительные результаты. Сначала проблемы у него возникли в мадридском "Реале" (2013 год), затем по схожему сценарию все произошло в "Челси" (2015). И вот невитшна для "особого" тенденция продолжилась в "МЮ".

Самое обидное для Сеу Жозе том, что в каждой из команд он достигал определенного успеха. В первом же сезоне в "Реале" он выиграл Кубок Испании 2011, обыграв в финале "Барселону", до этого "Реал" не выигрывал в этом турнире 18 лет. В том же сезоне Моуринью снял "проклятие 1/8 Лиги чемпионов". "Реал" не мог пройти этот раунд 6 лет подряд, португалец же с первого раза дошел с "королевским клубом" в 1/2 финала.

В следующем сезоне Моуринью выиграл Примеру и стал четвертым тренером в мире, которому удалось победить в чемпионатах четырех разных стран.

Победа в чемпионате Испании 2011/12 сопровождалась рядом рекордов, которые установил "Реал" 100 набранных очков, 32 победы в 38 матчах, 121 забитый гол. В конце сезона Жозе Моуринью продлил контракт с клубом до 2016 года.

Жозе наблюдает за серией пенальти в матче 1/2 ЛЧ "Реал" - "Бавария"



Сезон 2012/13 Моуринью начал с победы в Суперкубке Испании, обыграв по сумме двух матчей "Барселону". По ходу сезона "Реал Мадрид" еще несколько раз обыграл "Барселону" в Кубке Испании и в чемпионате. Но тем не менее сезон получился неудачным, "Реал Мадрид" не выиграл других трофеев, кроме Суперкубка, став вторым в Примере, проиграв в финале Кубка Испании "Атлетико" и остановившись в шаге от финала Лиги чемпионов УЕФА, проиграв в полуфинале по сумме двух встреч "Боруссии Дортмунд". Сам Жозе объяснял неудачный сезон отсутствием нужных ему трансферов. После этих неудач президент "Реал Мадрид" - Флорентино Перес на пресс-конференции заявил, что летом Жозе покинет мадридский клуб.

Затем было возвращение в "Челси", с которым он провел один классный сезон и один абсолютно провальный.

В сезоне 2013/2014 Моуринью установил рекорд по количеству выходов в полуфинал Лиги чемпионов, "Особый" сделал это в восьмой раз, побив прежнее достижение Алекса Фергюсона, которому удавалось семь раз доходить до 1/2 финала престижного турнира. Однако путь к финалу для "Челси" перегородил мадридский "Атлетико".

1 марта 2015 "Челси" выиграл первый трофей после возвращения Моуринью, переиграв в финале Кубка лиги "Тоттенхэм" (2: 0). В том же сезоне "Челси" в пятый раз в истории (и в третий раз под руководством Моуринью) выиграл чемпионат Англии.

Моуринью в третий раз покорил Англию

Но в следующем сезоне вновь наступил провал, так же как было в Испании. Сезон складывался для "синих" крайне неудачно: команда проиграла 9 из 16 матчей и расположилась в нижней части турнирной таблицы. 17 декабря 2015 года после 16-го тура, по итогам которого команда заняла шестнадцатое место в турнирной таблице, Моуринью был уволен с поста главного тренера, с возможностью выплаты зарплаты 16,5 мллн евро до конца сезона.

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После поражения от "Ливерпуля" (1: 3) руководство "Манчестер Юнайтед" отправило в отставку главного тренера Жозе Моуриньо.