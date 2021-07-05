Моуриньо вынес унизительный вердикт сборной Украины

Жозе Моуриньо возглавлял "Реал" 3 сезона. Фото: Reuters

Наставник "Ромы" Жозе Моуриньо раскритиковал сборную Украины на Евро-2020/21.

По словам португальского наставника, англичанам было легко в матче против Украины на стадии 1/4 финала.

"Англии было легко против Украины. Слишком легко. Конечно, команда хорошо сыграла, и сама себе облегчила задачу. Но, как я и думал, проблем здесь и не должно было возникнуть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро

Сборная Англии могла победить 5:0. Проблем не было вообще. Ни травм, ни дисквалификаций. И теперь она в полуфинале. Будет сложнее, потому что Дания гораздо лучше Украины. Но Англия сильна, играет хорошо и уверенно", - цитирует Моуринью The Sun.

Евро-2020/21 проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины смогла выйти из группы заняв третье место, а в 1/8 победила Швецию. В 1/4 финала крупно проиграли Англии. В полуфинале Евро сыграют между собой Испания - Италия и Дания - Англия.