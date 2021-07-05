Моуриньо вынес унизительный вердикт сборной Украины

Наставник "Ромы" Жозе Моуриньо раскритиковал сборную Украины на Евро-2020/21.
По словам португальского наставника, англичанам было легко в матче против Украины на стадии 1/4 финала.
"Англии было легко против Украины. Слишком легко. Конечно, команда хорошо сыграла, и сама себе облегчила задачу. Но, как я и думал, проблем здесь и не должно было возникнуть.
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Сборная Англии могла победить 5:0. Проблем не было вообще. Ни травм, ни дисквалификаций. И теперь она в полуфинале. Будет сложнее, потому что Дания гораздо лучше Украины. Но Англия сильна, играет хорошо и уверенно", - цитирует Моуринью The Sun.
Евро-2020/21 проходит с 11 июня по 11 июля.
Сборная Украины смогла выйти из группы заняв третье место, а в 1/8 победила Швецию. В 1/4 финала крупно проиграли Англии.
В полуфинале Евро сыграют между собой Испания - Италия и Дания - Англия.
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