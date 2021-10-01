Моуриньо прокомментировал разгром "Зари"

Жозе Моуриньо возглавил "Рому" летом 2021 года. Фото: REUTERS

В матче второго тура Лиги конференций "Заря" дома проиграла "Роме" - 0:3.

Наставник римлян Жозе Моуриньо прокомментировал победу своей команды.

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"Мне понравился результат. Результат всегда важен. Не так давно мы играли против команды, которая казалась маленькой, доминировали и в конце концов проиграли (поражение от "Вероны"- Gazeta.ua). Сегодня мы выиграли. У нас шесть очков, и это самое главное. Осталось набрать пять-шесть очков, чтобы выйти из группы. Хорошо, что обошлось без травм. Некоторые игроки отдохнули. Кто-то остался на скамейке запасных, а кто-то - в Риме.

Теперь важно победить в чемпионате. Мы выиграли сегодня и должны перенести победное шествие на Серию А. Впереди матч с "Эмполи" - командой, в которой девять очков и которая хорошо себя показывает. Мы приедем в Рим после 2 ночи, лучше игрокам будет остаться на базе в Тригории. Это небольшая жертва игроков, но так будет лучше. Утром проведем тренировку, а потом по домам ", - цитирует Моуриньо Sport.ua.

"Заря" пока не набрала ни одного очка в матчах Лиги конференций. В первом туре команда Скрипника проиграла норвежскому "Будё-Глимт". Лидирует в группе "Рома", которая имеет две победы. В третьем и четвертом туре "Заря" сыграет против софийского ЦСКА.