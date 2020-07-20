Моуриньо подозревают в супружеской измене

Жозе Моуриньо возглавляет "Тоттенхэм" с осени 2019 года. Фото: REUTERS

Главного тренера "Тоттенхэма" 57-летнего Жозе Моуриньо подозревают в измене жене.

12 июля после победы "Тоттенхэма" в дерби над "Арсеналом" главный тренер "шпор" Моуриньо направился прямо к любовнице, сообщает британский таблоид The ​​Sun.

Португальца заметили возле дома блондинки Прю Картер-Робинсон. В руках португальский тренер держал пакет с покупками и гостинцами, в котором также лежала сложенная в несколько слоев футболка "Арсенала".

Источник отмечает, что Моуриньо прибыл к указанному дому на своем автомобиле Audi 4x4 и был одет абсолютно в те же вещи, в которых был во время матча с "Арсеналом".

Утверждается, что коуч "шпор" знаком с этой женщиной более 10 лет, а в марте 2019-го заметили вместе на отдыхе в Катаре в 5-звездочном отеле Four Seasons.

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Жозе Моуриньо более 30 лет женат на Матильде Моуриньо, с которой он познакомился, когда ему было 17, а ей - 15. У пары есть 2 взрослых детей - дочь Матильда и сын Жозе-младший.