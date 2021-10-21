Моуриньо опозорился в Лиге конференций

Жозе Моуриньо возглавил "Рому" летом 2021 года. Фото: REUTERS

В матче третьего тура Лиги конференции "Будё-Глимт" уничтожил "Рому" - 6:1.

Хозяева забили два мяча в первом тайме. "Рома" смогла ответить забитым мячом Переса.

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После перерыв команда Жозе Моуриньо пропустили четыре мяча. Гости из Италии были наказаны за недооценку соперника, не смогли привыкнуть к холодной погоде и искусственному полю в Норвегии.

"Будё-Глимт" с семью очками стал лидером группы. "Рома" на один балл меньше. Другие команды группы ЦСКА и "Заря" сыграют в 22:00. Украинская команда имеет два поражения в стартовых матчах и не имеют ни одного очка.