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понедельник, 25 октября 2021 08:26

Моуриньо не может победить в третьем матче подряд: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

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Моуриньо не может победить в третьем матче подряд: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Жозе Моуриньо возглавил "Рому" летом 2021 года. Фото: REUTERS

Соперники украинских клубов в еврокубках провели свои матчи в национальных чемпионата.

Газета юа знакомит с их результатами.

Следующие соперники "Динамо" и "Шахтера" провели очный матч в "Эль-Калсико". "Реал" в гостях победил "Барселону" - 2:1.

В конце первого тайма новичку Мадрида Давиду Алабе удалось забить гол. Австриец в контратаке забил дальним ударом в девятку. Уже в добавленное к матчу время команды обменялись забитыми голами.

"Бавария" одержала легкую победу в чемпионате Германии. Команда Юлиана Налельсмана не заметила "Гоффенхайм" - 4:0.

В чемпионате Португалии "Бенфика" буквально выцарапала победу. Подопечные Жорже Жезуса на последних секундах игры победили "Визель" - 1:0. Рафа Силва забил семь добавленной минуте к игре.

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"Интер" упустил победу в Серии А. Команда из Милана сыграла в вничью с "Ювентусом" 1:1. Эдин Джеко открыл счет в середине первого тайма, а гости отыгрались в самом конце игры, когда Пауло Дибала забил с пенальти.

Чемпион Молдовы "Шериф" не имел никаких проблем с клубом "Бэлць" -2:0.

Соперники "Зари" были не столь успешны. Софийский ЦСКА потерял очки в матче против "Берое" - 0:0. "Рома" с таким же счетом сыграла с "Наполи". Жозе Моуриньо не может выиграть уже в трех матчах подряд. А "Будё-Глимт" разошелся миром с "Старгорест" 1:1.

В чемпионате Украины "Динамо" победило "Днепр-1" -2:0. "Шахтер" обыграл "Ворскулу" -2:0. А "Заря" оказалась сильнее "Колос" 1:0.

"Динамо" опережает "Шахтер" на три очка. "Заря" идет на четвертом месте.

Автор: Сергей Тищенко
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