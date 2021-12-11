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суббота, 11 декабря 2021 16:16

Мораес триумфально вернулся. "Шахтер" переиграл "Аександрию"

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Мораес триумфально вернулся. &quot;Шахтер&quot; переиграл &quot;Аександрию&quot;
Мораес и Цуриков стали главными действующими лицами. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" обыграл в гостях "Александрию" - 2:1 и возглавил турнирную таблицу. Голы забивали Кожушко - у хозяев и Соломон и Мораес - у гостей.

Игра очень тяжело давалась серебряному призеру. В первой половине игры "Шахтер" вообще не имел ни одного голевого момента и пропускал острые атаки хозяев. "Александрия" играла более упорно, вдохновенно.

Во второй половине игры хозяева еще добавили, что стало полной неожиданностью для подопечных Де Дзерби. Сначала "Александрия" забила гол из офсайда, а через несколько минут уже абсолютно чистый мяч. В этой ситуации провалились звезды Шахтера: Михаил Мудрик обрезался на чужой половине поля, а Додо потерял свою позицию и не сумел накрыть Кожушка.

Кто знает, если бы дальше разворачивались события, если бы не Манор Соломон. Израильтянин вышел вместо инертного Тете и забил чудо-гол: ударом по диагонали в дальнюю девятку. У вратаря Билыка не было никаких шансов.

Победу горнякам принес воскресший Жуниор Мораес. 34-летний игрок, которого уже все списали, вышел на поле после девятимесячного перерыва и забил первым же прикосновением. Авторство гола с ним смело может разделить александриец Андрей Цуриков, махнувший ногой мимо мяча и этим мгновенно воспользовался натурализованный бразилец.

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После этой победы "Шахтер" набрал 47 очков и единолично возглавил турнирную таблицу. Завтра его может догнать киевское "Динамо", которое будет дома принимать "Зарю".

Автор: Юрий Стригун
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Дата
11
декабря

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