Мораес может покинуть "Шахтер" уже зимой

Контракт Мораеса с донецким клубом рассчитан еще на пол сезона. Фото: ФК "Шахтер"

Итальянские клубы положили глаз на форварда донецкого "Шахтера" Жуниора Мораеса.

Форвард сборной Украины заинтересовал сразу четыре клуба Серии А. В частности, по 32-летним футболистом следят Интер, "Милан", "Рома" и "Фиорентина", сообщает издание "Футбол 24".

Результативная игра и бомбардирский талант нападающего привлекают итальянские клубы, которые планируют вступить в переговоры с Шахтером уже зимой. Напомним, контракт украинского бразильца с "горняками" истекает в июне 2020 года, после чего любой из названных клубов сможет подписать Мораес как свободного агента.

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Жуниор Мораес в текущем сезоне в УПЛ сыграл 14 поединков, в которых отличился 14 раз (1 гол с пенальти). Еще два мяча он забил в четырех матчах Лиги чемпионов.

Ital'yanskiye kluby polozhili glaz na donetskogo "Shakhter