"Монзуль мешает VAR" - Сидорчук

Екатерину Монзуль считают одним из лучших арбитров Украины. Фото: УАФ

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук поделился мнением об украинской рефери Екатерине Монзуль.

По словам Сидорчука, Монзуль меняет решения после просмотра видеоповторов.

"Язык не поворачивается сказать, что Монзуль плохой арбитр. Ей мешает VAR. Ее начальные решения, наверное, на 80-90 процентов адекватны. После просмотра VAR все меняется.

Возвращаемся к ракурсу повторов моего фола на Виктора Корниенко (капитана "Динамо" изъяли за этот фол - Gazeta.ua) или к удалению Владимира Шепелева с "Колосом". Еще раз, на повторе не видно истинной динамики. В конце концов, сила удара, скорость, а не только децибелы крика.

Конечно, в замедленном изображении все может показаться смертельно. Но давайте подходить к вопросу адекватно", - сказал Сидорчук в интервью журналу"Футбол".

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Екатерина Монзуль провела 42 матча в УПЛ и показала 9 красных карточек.