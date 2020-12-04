Монзуль попала в скандал в Лиге Европы

Екатерина Монзуль судит наиболее самые ответственные матчи в УПЛ. Фото: ФК "Динамо" Киев

Украинский арбитр Екатерина Монзуль попала в скандал во время матча 5-го тура Лиги Европы между "Гент" и "Слованом".

Капитан бельгийцев Вадис Оджиджа-Офо должен был выйти в старте, но на разминке получил травму. Вместо него выпустили другого игрока, а Оджиджа-Офо остался в заявке, но сел не в скамейке запасных, а на трибуне, пишет "Футбол 24".

Во 2-м тайме тренер все же решил выпустить Оджиджа вместо Свена Кумса, но вмешалась Монзуль. Украинка не позволила хавбеку "Гента" вступить в игру. Длительные переговоры не помогли - замену отменили и Кумс вернулся на поле.

"Оджиджа-Офо сначала сел на трибуну, потому что на скамейке запасных больше не было места. После многих телефонных звонков мы получили разрешение от УЕФА выпустить Вадис. Но рефери решил по-другому. Я никогда не видел ничего подобного", - прокомментировал инцидент наставник " Гента" Вим Де Декер.

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Поединок между "Гент" и "Слованом" стал историческим в Лиге Европы. Впервые в турнире работала полностью женская бригада арбитров - ассистентами Монзуль стали Александра Ардашева и Марина Стрелецкая.