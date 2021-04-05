Монфис подарил Свитолиной кольцо за €700 тыс.

Французский теннисист Гаэль Монфис сделал первой ракетке Украины Элина Свитолина и подарил ей обручальное кольцо стоимостью примерно в € 700 тыс.

Кольцо было куплено в британском ювелирном доме Graff, основанном в 1960 голу Лоуренсом Ґраффом, сообщает БТУ.

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Представитель семьи Графф лично отбирает из коллекции каждый камень для обручальных колец, чтобы гарантировать его безупречное происхождение.

В украшении подаренной Свитолиной присутствует бриллиант изумрудной огранки в 5,5 карат.

В января 2019 года Свитолина подтвердила, что встречается с французским теннисистом Гаэль Монфисом. В начале 2021 пара объявила о перерыве в отношениях, но 4 апреля француз сделал украинке предложение. Свадьба Свитолиной и Монфиса планируется в июле 2021 года.

В своем последнем турнире украинка смогла дойти до 1/2 финала турнира в Майами, где проиграла первой ракетке мира и будущей победительнице Эшли Барти.