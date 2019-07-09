Молодежной сборной Украины не выплатили премиальные за победу на Кубке мира в Польше

Игроки сборной Украины Ю 20 не получили вознаграждение за победу в Польше

Футболист сборной Украины Ю-20 Сергей Булеца рассказал о премиальных после победы на Кубке мира в Польше.

По возвращении в Украину игроки получили почетные награды во время торжеств в Доме футбола в Киеве. Также игроки получили звание "Мастера спорта Украины международного класса". В то же время футболисты до сих пор не получили премиальные. По словам Булецы, о премиальных пока ничего не говорили.

Полузащитник Булеца получил "Серебряный мяч" по итогам выступления на Кубке Мира. Он забил три гола и отдал две результативные передачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму

Сборная Украины по футболу Ю-20 под руководством Александра Петракова впервые в истории выиграла Кубок Мира. В финале украинцы обыграли сборную Южной Кореи.