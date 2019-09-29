Молниеносный сын адвентистов. Усейн Болт бегал за пределом человеческих возможностей

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 2871
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2421
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 846
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6768
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9513
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2403
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 549
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3285
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3681
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1539
Фото
Все фото
9
16
6
10
5
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Видео
Все видео
Молниеносный сын адвентистов. Усейн Болт бегал за пределом человеческих возможностей
Молниеносный сын адвентистов. Усейн Болт бегал за пределом человеческих возможностей
Левандовский феерит. Роберт установил очередной рекорд
Левандовский феерит. Роберт установил очередной рекорд
Финал мужского спринта на чемпионате мира. Пять спортсменов выбежали из 10 секунд
Финал мужского спринта на чемпионате мира. Пять спортсменов выбежали из 10 секунд
Ярмоленко снова красиво забил за "Вест Хем"
Ярмоленко снова красиво забил за "Вест Хем"
Дотянули к финишу. Бегун валился с ног, но его подхватил соперник
Дотянули к финишу. Бегун валился с ног, но его подхватил соперник
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 459
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 603
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 315
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6003
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 сентября 2019
Просмотров: 486
Проявити сміливість
– Нарешті і в нас прості люди зможуть свою правду довести, – на музейній виставці зустрічаю знайомого – Андрія Богдановича. За ...
воскресенье, 29 сентября 2019 20:11

Молниеносный сын адвентистов. Усейн Болт бегал за пределом человеческих возможностей

  Комментировать

Сейчас в Катаре проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. Рассказываем об одном из главных "брендов" в этом виде спорта.

Усэйн Болт — один из самых популярных спортсменов современности и самый популярный легкоатлет в мире. Ямайский спринтер является самым быстрым человеком на планете, действующим рекордсменом в беге на 100 и 200 м, девятикратным олимпийским чемпионом, десятикратным чемпионом мира.

Болт не просто один из самых невероятных спортсменов в мире. Своими результатами ямайский спринтер показал, что нет пределу человеческим возможностям. Кто знает, возможно его невероятные 9,58 секунд, показанные в 2009 году в беге на 100 метров когда-нибудь и будут превзойдены другим "супер-атлетом", но почему-то кажется, что это будет совсем не скоро. Усэйн Болт сочетает в себе все качества, необходимые чемпиону: трудолюбие, талант, сбалансированные антропометрические данные, ну и конечно же невероятную харизму и обаяние, благодаря которым он покорил сердца миллионов любителей "королевы спорта".

Усэйн Болт родился 21 августа 1986 года в деревушке Шервуд-Контент на севере Ямайки. С самого детства Болт был очень подвижным ребенком. Однажды его родители даже пошли к врачу на консультацию. Об этом вспоминает рекордсмен в своих мемуарах: "Я постоянно сновал туда-сюда, куда-то карабкался. Мама сказала врачу: "Наверное, с ним что-то не так". А врач ответил: "Да нет, просто он гиперактивен". Будущий чемпион рос в строгой и интеллигентной семье. Его мать Дженнифер — прихожанка Церкви адвентистов седьмого дня, добрая и спокойная женщина. Отец Уэлсли — приверженец строгой дисциплины. В семье Болта очень большое значение имело уважение. У Болта есть брат Садики и сестра Кристина.

В детстве Болт был поклонником крикета. Он играл в местной команде и мечтал только о карьере игрока в крикет. Также Болт был не равнодушен к футболу. Однажды во время игры в крикет, на него обратил внимание тренер по легкой атлетике Пабло Макнейл. Уже тогда юный спортсмен отличался среди сверстников скоростными качествами. Тренер порекомендовал Болту перейти в легкую атлетику и тот не долго думая сменил крикет на беговую дорожку и шиповки. Правда некоторое время спортсмен совмещал эти два вида спорта.

Дебют Болта на международных легкоатлетических соревнованиях состоялся в 2001 году на 30 региональных играх CARIFTA (соревнования проводятся при поддержке Карибской ассоциации свободной торговли с 1972 года). 16-летний Усэйн выиграл две серебряные медали на дистанциях 200 и 400 метров. В этом же году Болт дебютирует в юниорской сборной Ямайки на Чемпионате мира в Дебрецене, где сумел выйти в полуфинал на дистанции 200 метров, при этом показав свой лучший результат 21,73 с. А уже в следующем году на Чемпионате мира среди юниоров в Кингстоне Усэйн Болт стал первым на дистанциях 200 и 400 метров. В 2002 году на церемонии награждения лучших легкоатлетов мира спринтер победил в номинации "Восходящая звезда". До 2004 года Болту нет равных на юниорских соревнованиях. Где бы он не выступал, он непременно финишировал раньше своих соперников.


В 2004 году Усэйн Болт постепенно переходит из юниорского в спорт высших достижений. Его новым тренером становится Фиц Коулмэн, а сам спортсмен впервые принимает участие в Олимпийских играх. Дебют оказался неудачным, так как незадолго до Игр у Болта была травма, которая не позволила ему качественно подготовится к соревнованиям. В итоге ямаец не смог выйти в полуфинал на дистанции 200 м.


24 июня 2007 года стал историческим для Усэйна Болта. В этот день ямайский спринтер установил свой первый мировой рекорд. На чемпионате Ямайки Усэйн Болт пробежал любимую 200-метровку с результатом 19,75 с. И это в возрасте 20 лет. В августе спортсмен принял участие в чемпионате мира в Осаке, где выиграл 2 серебряные награды на дистанциях 200 м и эстафете 4Х100 м.

 

Мировое признание пришло к Усэйну Болту на Олимпийских играх в Пекине в 2008. Спринтер принял участие в 3 дисциплинах, и в трех праздновал победы. При этом дистанция 100 м была для него практически новая. Ведь до Игр в Поднебесной Болт лишь несколько раз принял участие в этой дисциплине.

Первое олимпийское золото спортсмен выиграл именно на 100-метровке. Более того, Усэйн Болт побил мировой рекорд, показав результат 9,69 с и стал первым представителем Ямайки — олимпийским чемпионом в беге на 100 м. С новым мировым рекордом Болт финишировал и на дистанции 200 м. Его результат — 19,30 с. Третье золото ямайцы выиграли в эстафете 4Х100 м. И здесь не обошлось без мирового рекорда — 37,10 с.

За выдающееся достижение на Олимпийских играх в Лондоне Усейн Болт был признан лучшим легкоатлетом — мужчиной 2008 года в мире. Но, как окажется позже — это было только восхождение на Олимп невероятного "человека-молнии".

 

В 2009 году спортсмен повторил олимпийский триумф на чемпионате мира в Берлине. Где также принес сборной Ямайки 3 золотых медали. Как и в Пекине, Болту вновь удалось превзойти мировой рекорд. Правда на этот раз, свой же. 16 августа Усейн Болт улучшил результат на дистанции 100 м, показав невероятные 9,58 с. Через 4 дня спринтер побил рекорд и на 200-метровке — 19,19 с. По итогам сезона Болт вновь был признан лучшим легкоатлетом года по версии IAAF.


На Олимпийские игры в Лондон Усейн Болт прибыл в качестве главного фаворита и был одним из самых популярных спортсменов на соревнованиях. На этот раз спортсмен не позволил себе оплошностей и уверенно финишировал первым во всех трех дисциплинах, в которых принял участие. Так спортсмен стал шестикратным олимпийским чемпионом. Ямаец стал вторым в истории легкой атлетики спринтером, которому удалось дважды подряд выиграть олимпийское золото на дистанции 100 м. До него это смог сделать лишь легендарный Карл Льюис.



Став шестикратным олимпийским чемпионом, Болт и не думал вешать шиповки на гвоздь. Едь ему было всего 26 лет. Поэтому ямаец решил во что бы то ни стало принять участие в Олимпийских играх в 2016 году, которые впервые в истории пройдут в Латинской Америке — Рио де Жанейро.

В 2013 году Болт продолжил собирать золотые награды на всех стартах, в которых принимал участие. На чемпионате мира в Москве Усейн Болт практически 24 часа в сутки был в эпицентре журналистов и болельщиков. Пристальное внимание окружающих не помешало Болту выиграть 3 золотых награды соревнований и стать 8-кратным чемпионом мира.

В 2015 году чемпионат мира по легкой атлетике проходил в Пекине. Как и в 2008 году, где Болт выиграл золотые медали на Олимпийских играх в столице Поднебесной, Усейн вновь развеял мифы о том, что ему кто-то может составить конкуренцию. Сначала бегун выиграл золотую медаль в беге на дистанции 100 м, а спустя несколько дней стал лучшим на двухсотметровке.

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Усейн Болт в третий раз подтвердил, что он является самым быстрым человеком на земле. В Бразилии ямайский спринтер повторил достижения Пекина и Лондона и вновь стал лучшим в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете 4х100 метров. Еще до Игр Болт заявил, что соревнования в Рио будут последними в его профессиональной карьере. За 12 лет Усейн выиграл 9 олимпийских золотых медалей, став третьим легкоатлетом после Карла Льюиса и Пааво Нурми, которым покорилось это достижение.

Помимо легкой атлетики, Болт увлекается футболом. его любимой командой является "Манчестер Юнайтед". Однажды спринтер даже заявил, что мечтает сыграть в официальном матче "красных дьяволов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финал мужского спринта на чемпионате мира. Пять спортсменов выбежали из 10 секунд

Болт является одним из самых богатых спортсменов в мире. В 2013 году он повторно заключил контракт с фирмой "Puma". Согласно договору, сотрудничество Болта со спонсором будет пожизненным. По завершении спортивной карьеры ямаец будет получать около 4 млн долларов в год.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Молниеносный сын адвентистов. Усейн Болт бегал за пределом человеческих возможностей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
сентября

Самый популярный цвет пасты - черный: родился изобретатель ручки

В опасности каждый: человек с бешенством боится пить воду

"Сделали такую ступеньку ниже - и косили из оружия" - сегодня День памяти жертв Бабыного Яру

Глухой мужчина победил в шоу "Танцы со звездами"

Леху Валенсе - 75: президент-электрик, лауреат Нобелевской премии мира и гомофоб

Самое читаемое
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
25
 2 Просмотров: 235317
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
9
 Просмотров: 17775
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
9
 Просмотров: 16579
В Украине родились сиамские близнецы
В Украине родились сиамские близнецы Просмотров: 9387
В оккупированый Крым восстановят пассажирские перевозки - министр
В оккупированый Крым восстановят пассажирские перевозки - министр 1 Просмотров: 9054
Спорт
"Динамо" одержало 4 победы подряд
"Динамо" одержало 4 победы подряд
 Просмотров: 405
Украинского легкоатлета на ЧМ забрали из соревнований на инвалидной коляске
Украинского легкоатлета на ЧМ забрали из соревнований на инвалидной коляске Просмотров: 1314
Хацкевич снова возглавит "Динамо"
Хацкевич снова возглавит "Динамо" Просмотров: 945
Выжил с ума. Президент "Формулы-1" призвал Путина захватить Европу
Выжил с ума. Президент "Формулы-1" призвал Путина захватить Европу 2 Просмотров: 1161
Ястремская разгромила Гарсию
Ястремская разгромила Гарсию Просмотров: 396
Больше всего комментируют
4
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
4
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
2
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
2
"Путь к прорыву": в Польше отреагировали на решение Украины о эксгумации
2
Сенцов рассказал, где хочет видеть Путина
Голосов: 671
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua