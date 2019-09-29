Молниеносный сын адвентистов. Усейн Болт бегал за пределом человеческих возможностей

Сейчас в Катаре проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. Рассказываем об одном из главных "брендов" в этом виде спорта.

Усэйн Болт — один из самых популярных спортсменов современности и самый популярный легкоатлет в мире. Ямайский спринтер является самым быстрым человеком на планете, действующим рекордсменом в беге на 100 и 200 м, девятикратным олимпийским чемпионом, десятикратным чемпионом мира.

Болт не просто один из самых невероятных спортсменов в мире. Своими результатами ямайский спринтер показал, что нет пределу человеческим возможностям. Кто знает, возможно его невероятные 9,58 секунд, показанные в 2009 году в беге на 100 метров когда-нибудь и будут превзойдены другим "супер-атлетом", но почему-то кажется, что это будет совсем не скоро. Усэйн Болт сочетает в себе все качества, необходимые чемпиону: трудолюбие, талант, сбалансированные антропометрические данные, ну и конечно же невероятную харизму и обаяние, благодаря которым он покорил сердца миллионов любителей "королевы спорта".

Усэйн Болт родился 21 августа 1986 года в деревушке Шервуд-Контент на севере Ямайки. С самого детства Болт был очень подвижным ребенком. Однажды его родители даже пошли к врачу на консультацию. Об этом вспоминает рекордсмен в своих мемуарах: "Я постоянно сновал туда-сюда, куда-то карабкался. Мама сказала врачу: "Наверное, с ним что-то не так". А врач ответил: "Да нет, просто он гиперактивен". Будущий чемпион рос в строгой и интеллигентной семье. Его мать Дженнифер — прихожанка Церкви адвентистов седьмого дня, добрая и спокойная женщина. Отец Уэлсли — приверженец строгой дисциплины. В семье Болта очень большое значение имело уважение. У Болта есть брат Садики и сестра Кристина.

В детстве Болт был поклонником крикета. Он играл в местной команде и мечтал только о карьере игрока в крикет. Также Болт был не равнодушен к футболу. Однажды во время игры в крикет, на него обратил внимание тренер по легкой атлетике Пабло Макнейл. Уже тогда юный спортсмен отличался среди сверстников скоростными качествами. Тренер порекомендовал Болту перейти в легкую атлетику и тот не долго думая сменил крикет на беговую дорожку и шиповки. Правда некоторое время спортсмен совмещал эти два вида спорта.

Дебют Болта на международных легкоатлетических соревнованиях состоялся в 2001 году на 30 региональных играх CARIFTA (соревнования проводятся при поддержке Карибской ассоциации свободной торговли с 1972 года). 16-летний Усэйн выиграл две серебряные медали на дистанциях 200 и 400 метров. В этом же году Болт дебютирует в юниорской сборной Ямайки на Чемпионате мира в Дебрецене, где сумел выйти в полуфинал на дистанции 200 метров, при этом показав свой лучший результат 21,73 с. А уже в следующем году на Чемпионате мира среди юниоров в Кингстоне Усэйн Болт стал первым на дистанциях 200 и 400 метров. В 2002 году на церемонии награждения лучших легкоатлетов мира спринтер победил в номинации "Восходящая звезда". До 2004 года Болту нет равных на юниорских соревнованиях. Где бы он не выступал, он непременно финишировал раньше своих соперников.



В 2004 году Усэйн Болт постепенно переходит из юниорского в спорт высших достижений. Его новым тренером становится Фиц Коулмэн, а сам спортсмен впервые принимает участие в Олимпийских играх. Дебют оказался неудачным, так как незадолго до Игр у Болта была травма, которая не позволила ему качественно подготовится к соревнованиям. В итоге ямаец не смог выйти в полуфинал на дистанции 200 м.



24 июня 2007 года стал историческим для Усэйна Болта. В этот день ямайский спринтер установил свой первый мировой рекорд. На чемпионате Ямайки Усэйн Болт пробежал любимую 200-метровку с результатом 19,75 с. И это в возрасте 20 лет. В августе спортсмен принял участие в чемпионате мира в Осаке, где выиграл 2 серебряные награды на дистанциях 200 м и эстафете 4Х100 м.

Мировое признание пришло к Усэйну Болту на Олимпийских играх в Пекине в 2008. Спринтер принял участие в 3 дисциплинах, и в трех праздновал победы. При этом дистанция 100 м была для него практически новая. Ведь до Игр в Поднебесной Болт лишь несколько раз принял участие в этой дисциплине.

Первое олимпийское золото спортсмен выиграл именно на 100-метровке. Более того, Усэйн Болт побил мировой рекорд, показав результат 9,69 с и стал первым представителем Ямайки — олимпийским чемпионом в беге на 100 м. С новым мировым рекордом Болт финишировал и на дистанции 200 м. Его результат — 19,30 с. Третье золото ямайцы выиграли в эстафете 4Х100 м. И здесь не обошлось без мирового рекорда — 37,10 с.

За выдающееся достижение на Олимпийских играх в Лондоне Усейн Болт был признан лучшим легкоатлетом — мужчиной 2008 года в мире. Но, как окажется позже — это было только восхождение на Олимп невероятного "человека-молнии".

В 2009 году спортсмен повторил олимпийский триумф на чемпионате мира в Берлине. Где также принес сборной Ямайки 3 золотых медали. Как и в Пекине, Болту вновь удалось превзойти мировой рекорд. Правда на этот раз, свой же. 16 августа Усейн Болт улучшил результат на дистанции 100 м, показав невероятные 9,58 с. Через 4 дня спринтер побил рекорд и на 200-метровке — 19,19 с. По итогам сезона Болт вновь был признан лучшим легкоатлетом года по версии IAAF.



На Олимпийские игры в Лондон Усейн Болт прибыл в качестве главного фаворита и был одним из самых популярных спортсменов на соревнованиях. На этот раз спортсмен не позволил себе оплошностей и уверенно финишировал первым во всех трех дисциплинах, в которых принял участие. Так спортсмен стал шестикратным олимпийским чемпионом. Ямаец стал вторым в истории легкой атлетики спринтером, которому удалось дважды подряд выиграть олимпийское золото на дистанции 100 м. До него это смог сделать лишь легендарный Карл Льюис.





Став шестикратным олимпийским чемпионом, Болт и не думал вешать шиповки на гвоздь. Едь ему было всего 26 лет. Поэтому ямаец решил во что бы то ни стало принять участие в Олимпийских играх в 2016 году, которые впервые в истории пройдут в Латинской Америке — Рио де Жанейро.

В 2013 году Болт продолжил собирать золотые награды на всех стартах, в которых принимал участие. На чемпионате мира в Москве Усейн Болт практически 24 часа в сутки был в эпицентре журналистов и болельщиков. Пристальное внимание окружающих не помешало Болту выиграть 3 золотых награды соревнований и стать 8-кратным чемпионом мира.

В 2015 году чемпионат мира по легкой атлетике проходил в Пекине. Как и в 2008 году, где Болт выиграл золотые медали на Олимпийских играх в столице Поднебесной, Усейн вновь развеял мифы о том, что ему кто-то может составить конкуренцию. Сначала бегун выиграл золотую медаль в беге на дистанции 100 м, а спустя несколько дней стал лучшим на двухсотметровке.

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Усейн Болт в третий раз подтвердил, что он является самым быстрым человеком на земле. В Бразилии ямайский спринтер повторил достижения Пекина и Лондона и вновь стал лучшим в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете 4х100 метров. Еще до Игр Болт заявил, что соревнования в Рио будут последними в его профессиональной карьере. За 12 лет Усейн выиграл 9 олимпийских золотых медалей, став третьим легкоатлетом после Карла Льюиса и Пааво Нурми, которым покорилось это достижение.

Помимо легкой атлетики, Болт увлекается футболом. его любимой командой является "Манчестер Юнайтед". Однажды спринтер даже заявил, что мечтает сыграть в официальном матче "красных дьяволов".

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Болт является одним из самых богатых спортсменов в мире. В 2013 году он повторно заключил контракт с фирмой "Puma". Согласно договору, сотрудничество Болта со спонсором будет пожизненным. По завершении спортивной карьеры ямаец будет получать около 4 млн долларов в год.