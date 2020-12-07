Мой отец был последним, кто вышел из Донецкого аэропорта живым – чемпионка Европы с художественной гимнастики

Мария Высочанская встречает отца с войны. Фото "Главком"

Чемпионка Европы по художественной гимнастике львовянка Мария Высочанская рассказала, о патриотизме в сборной.

"Мой отец был последним, кто вышел из Донецкого аэропорта живым. Все его друзья или попали в плен и оттуда не вернулись, или погибли". Сообщает "Главком".

"Все девушки в команде настроены патриотично. Мы гордимся нашим флагом, гимном, по-украински пытаются разговаривать даже те девушки, которые выросли в русскоязычной среде.

Мы никогда не спорим из-за политических взглядов. Мы идентифицируем себя украинками, а в детали, которые, возможно, породили бы споры, не углубляемся. По крайней мере, я политические темы стараюсь ни с кем не обсуждать. Не хочется никому навязывать своего мнения. И слушать чужое тоже, у меня есть свое. Мы любим друг друга, у нас все хорошо.

Перед чемпионатом Европы мы пообещали, что в нашу честь прозвучит украинский гимн. Когда стояла на пьедестале и пела гимн, сердце в груди билось так сильно, как никогда. Постоянно вспоминала отца. Была счастлива, когда увидела, как наша оценка на табло вырастает до 1-го места. Поняла, что наконец наш труд получит вознаграждение. Это было что-то особенное".

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Украинские девушки, которые вместе выступают в групповых упражнениях, стали чемпионками Европы в командном первенстве, а впоследствии оказались лучшими в выступлениях с 5 мячами.