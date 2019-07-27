"Мой контракт не привязан к результатам" – Хацкевич

Наставник "Динамо" Александр Хацкевич спокойный относительно своего будущего в клубе.

Об этом сообщает сайт Футбол Украина.

Конечно. Уровень Лиги чемпионов и Лиги Европы - совершенно разный. И интерес к ним совершенно разный. Так, на групповой стадии Лиги Европы не все команды серьезно относятся к турниру. Представители топ-чемпионатов Европы начинают турнир больше молодежным составом, а уже раунд плей-офф больше подходит под уровень Лиги чемпионов. Но сама Лига чемпионов - это совсем другой имидж, другой интерес, другой рынок, цена самого турнира другая. Здесь не только престиж, но и бюджет нашего клуба - уровень материальной заинтересованности футболистов, - сказал Хацкевич.