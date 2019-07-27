"Мой контракт не привязан к результатам" – Хацкевич

Наставник "Динамо" Александр Хацкевич спокойный относительно своего будущего в клубе.
Об этом сообщает сайт Футбол Украина.
- В вашем новом контракте с "Динамо" есть какие-то обязательства или требования по выполнению конкретных задач, невыполнение которых приведет к расторжению контракта?
Ничего такого в контракте не прописано. Все зависит от результата, и решение в любом случае принимает президент клуба. Ситуативно.
- Текущее задача - выход в групповой раунд Лиги чемпионов?
Конечно. Уровень Лиги чемпионов и Лиги Европы - совершенно разный. И интерес к ним совершенно разный. Так, на групповой стадии Лиги Европы не все команды серьезно относятся к турниру. Представители топ-чемпионатов Европы начинают турнир больше молодежным составом, а уже раунд плей-офф больше подходит под уровень Лиги чемпионов. Но сама Лига чемпионов - это совсем другой имидж, другой интерес, другой рынок, цена самого турнира другая. Здесь не только престиж, но и бюджет нашего клуба - уровень материальной заинтересованности футболистов, - сказал Хацкевич.
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Александр Хацкевич возглавил "Динамо" летом 2017 года. За два сезона не выиграл ни одного чемпионства и Кубка.
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