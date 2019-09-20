"Мои игроки - мертвые" - Ребров не сдерживал эмоций после игры Лиги Европы

Ребров пожаловался, что его команде не хватает физических сил

Украинский наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился впечатлениями от поединка против "Эспаньола" в Лиге Европы 1: 1.

"Мы не должны забывать, против кого играли. Первые двадцать минут у нас все было в порядке, потом мы позволили сопернику доминировать. Они начали преобладать нас на поле, поэтому моим футболистам пришлось играть в защиту результата, другого выбора не было. Соперник очень сильный .

Физическая форма? Я не знаю, мы сможем сохранить ее. Я не понимаю, почему следующую игру в лиге Венгрии нельзя отложить, они не помогают нам. Мои игроки в раздевалке мертвы ", - цитирует Реброва" Marca ".

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В другой игре группы "Лудогорец" рогромив московское ЦСКА 5: 1. Следующий поединок команду украинского специалиста ожидает уже 22 сентября против Залаэгерсега в чемпионате "Венгрии".