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воскресенье, 09 июня 2019 11:06

"Могли проиграть с еще большим счетом" – Льяич

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&quot;Могли проиграть с еще большим счетом&quot; – Льяич
Льяич неубедительно выглядел на позиции центрального полузащитника

Полузащитник сборной Сербии и "Бешикташа" Адем Льяич объяснил, за счет чего национальная команда Украины сумела победить в матче третьего тура квалификации на чемпионат Европы-2020 (5:0):

"По большому счету, украинцы нас ничем не удивили. Они действовали так, как и предполагали наши тренеры. Просто мы, к сожалению, не выполнили их установку. Поэтому искать виновных на стороне не стоит. Прежде всего, за поражение нужно спрашивать с игроков", – об этом пишет X-Sport

"Хозяева максимально воспользовались своим преимуществом в скорости, что помогало им в нужный момент прибавлять и диктовать условия в средней зоне. Во-вторых, они агрессивно и эффективно действовали на флангах, заставляя нас больше думать о тылах. Хорошо хоть, что не проиграли с еще более крупным счетом. Украинцев нужно поздравить с очень хорошей игрой.

В нашей команде достаточно опытных и квалифицированных игроков. Это позволит быстро сделать из этой неудачи правильные выводы. Хотя лучшее лекарство — победа в следующем матче с Литвой. Мы постараемся доказать случайность этого провала во Львове. Плохо только, что наш домашний поединок с прибалтами пройдет в понедельник без зрителей. Поэтому придется рассчитывать только на себя".

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В понедельник, 10 июня, состоятся еще две встречи в группе "В". Сербия будет принимать Литву, а Украина – Люксембург.

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