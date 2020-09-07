"Многие игроки сборной Украины просто себя запустили" - эксперт

Вячеслав Шевчук провел 54 матча за сборную Украины. Фото: Телеканал "Футбол"

Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение команды Андрея Шевченко от Испании.

По словам эксперта, карантин повлиял на футболистов сборной, которые просто потеряли форму.

"Молодые игроки должны смотреть на Рамоса. Он показывает, как необходимо относиться к своему телу. Он постоянно показывает, как тренируется на отдыхе, находится в тонусе.

Нашу сборную очень сильно повлиял карантин. Я не узнаю нашу сборную после карантина. Затерялось всего, многие просто себя запустил.

Очень важно, чтобы каждый игрок оставался внутри профессионалом, занимался и готовил себя к тренировочному процессу.

Я не верю, что наши игроки по потенциалу намного хуже испанцев", - сказал Шевчук в эфире телеканала "Футбол".

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В 2 туре Лиги Наций сборная Украины в гостях была разгромлена Испанией - 0:4.