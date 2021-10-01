"Мне надоело защищаться" - Куман об отставке с "Барселоны"

Рональд Куман возглавляет "Барселону" с августа 2020 года.Фото: REUTERS

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не знает, отправят ли его в отставку.

Куман не скрывает, что клубе плохая атмосфера за неудачных результатов команды.

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"Моя отставка? Никто мне ничего об этом не говорил. Это правда, что президент Жоан Лапорта приезжал сегодня, но я не виделся с ним, он готовился к матчу.

Он мне ничего не сказал, но у меня есть уши, у меня есть глаза, и я знаю, что много информации просачивается наружу. Мне надоело защищаться. Все могут проанализировать ситуацию в клубе и команде", - цитирует Кумана Marca.

Рональд Куман возглавляет "Барселону" с лета 2020 года. В текущем сезоне команда занимает седьмое место в чемпионате Испании и последнее в группе ЛЧ, где каталонцы разгромно проиграли два матча.